Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Başakşehir maçı ilk 11'i büyük ölçüde netleşti. Sergen Yalçın'ın yeni transferleri sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 14.02.2026 07:05
Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş 11'inde Başakşehir maçı öncesi büyük bir değişim yaşanacak.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Yeni transfer Devis Vasquez'in idman performansı yakından takip edilirken Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri alma ihtimali yüksek.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

SAĞ BEK MURILLO'NUN

Amir Murillo'nun savunmanın sağında, Rıdvan Yılmaz'ın solda görev alması bekleniyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Stoper tandeminde ise Emmanuel Agbadou ile birlikte Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'nun forma giyeceği belirtiliyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Orta sahada da değişiklikler söz konusu. Babasının cenazesi için ülkesine giden Wilfred Ndidi, hafta başından bu yana idmanlarda yer almadı.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

ASLLANI İLK 11'E DOĞRU

Nijeryalı futbolcunun yerine cezası biten Kristjan Asllani'nin 11'de başlaması muhtemel.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Arnavut futbolcunun önünde ise Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ın görev yapması planlanıyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Sol kanatta cezası biten bir başka futbolcu olan El Bilal Toure forma giyecek.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

SAĞ KANATTA CERNY

Sağ kanatta Vaclav Cerny, Cengiz Ünder'e göre forma yarışında önde. Forvette ise Hyeon-gyu Oh yer alacak.

Beşiktaş’ta yeni transferler sahaya! Sergen Yalçın kararını verdi

Vasquez forma giymesi halinde bu sezon ilk kez resmi bir maça çıkacak.