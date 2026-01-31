Beşiktaş’ta yönetime istifa tepkisi! Sergen Yalçın’a destek

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında yönetime tepkisini sürdürdü. 6 ŞUBAT UNUTULMADI 6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne '6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal' pankartıyla çıktı. NDIDI'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı. Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu. MUSTAFA HEKİMOĞLU İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı. İLK 11 SAYILIRKEN ISLIK Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu. Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti. YÖNETİME İSTİFA TEPKİSİ Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti. Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tuttu. SERGEN YALÇIN'A DESTEK Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi. Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.