Beşiktaş’tan 20 yaşındaki orta sahaya kanca! Fransızlar duyurdu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Fransa'da forma giyen genç oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi. Beşiktaş'ın peşinde olduğu genç futbolcuyu Fransız basını duyurdu. ALPHA TOURE RADARDA Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Metz forması giyen Alpha Toure ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların radarındaki 20 yaşındaki orta saha, bu sezon 23 maçta forma giydi. Alpha Toure'nin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Metz forması giyen Alpha Toure'nin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alpha Toure, futbola Senegal'deki Generation Foot altyapısında başladı. Metz, 2024-2025 sezonu başında Alpha Toure'yi bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattı. SOL BEKTE DE OYNUYOR 20 yaşındaki Alpha Toure, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve sol bekte de forma giyebiliyor. Alpha Toure, Senegal U17 Milli Takımı'nda 5 maçta oynamıştı.