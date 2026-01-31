Beşiktaş’tan 20’lik on numaraya transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta idareciler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki genç oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın genç oyuncunun transferi için harekete geçtiği ve teklifini sunduğu aktarıldı. MERT KÖMÜR GÜNDEMDE Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen Mert Kömür'ü transfer etmek istediği kaydedildi. Siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki on numaranın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Mert Kömür için 10 milyon euroluk transfer teklifini sunduğu vurgulandı. ALDIĞI SÜREDEN MUTLU DEĞİL 20 yaşındaki Mert Kömür'ün Augsburg'da aldığı sürelerden mutlu olmadığı kaydedildi. Mert Kömür için Serie A'dan da ilgilenen kulüpler olduğu vurgulandı. Augsburg'un Beşiktaş'ın transfer teklifine St. Pauli maçı sonrası cevap vereceği aktarıldı. 19 MAÇTA OYNADI Mert Kömür bu sezon Augsburg'da 19 müsabakada forma şansı buldu. 20 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol ile 3 asist üretti. Mert Kömür'ün Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. ALMANYA'DA YETİŞTİ 1860 Münih altyapısında futbola başlayan Mert Kömür daha sonra Augsburg altyapısına geçti ve profesyonel oldu. Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'nda 4 mücadelede süre aldı.