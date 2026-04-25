Beşiktaş’tan Almanya çıkarması! Aynı takımdan 3 futbolcu listede

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Süper Lig devinin transferde rotasını Almanya'ya çevirdiği ve 3 yıldızla ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın stoper, sol bek ve santrfor transferi için düğmeye bastığı ifade edildi. TAPSOBA'YA YAKIN MARKAJ Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'yı gündemine aldığı belirtildi. Bayer Leverkusen'de bu sezon 40 maça çıkan Edmond Tapsoba, 5 gol attı ve 3 asist üretti. 27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. GRIMALDO HEDEFİ Siyah-beyazlıların bir diğer hedefinin Alejandro Grimaldo olduğu vurgulandı. Tecrübeli sol bekin Alman ekibiyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının Beşiktaş için avantaj olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki sol bek, bu sezon Bayer Leverkusen'de 42 maça çıktı. Alejandro Grimaldo bu süreçte 14 gol attı ve 11 asist üretti. SANTRFORDA LİSTE BAŞI SCHICK Beşiktaş'ın forvet transferinde ilk hedefinin Patrik Schick olduğu aktarıldı. Çekyalı santrforun ikna edilmesi için girişimlerin başlamasının beklendiği belirtildi. Patrik Schick, bu sezon Bayer Leverkusen'de 38 mücadelede süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 17 gol attı ve 4 asist yaptı.