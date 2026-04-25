Beşiktaş’tan Almanya çıkarması! Aynı takımdan 3 futbolcu listede

Beşiktaş'ın transferde rotasını Almanya'ya çevirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, aynı takımda forma giyen 3 futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.04.2026 18:20
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi.

Süper Lig devinin transferde rotasını Almanya'ya çevirdiği ve 3 yıldızla ilgilendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın stoper, sol bek ve santrfor transferi için düğmeye bastığı ifade edildi.

TAPSOBA'YA YAKIN MARKAJ

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'yı gündemine aldığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 40 maça çıkan Edmond Tapsoba, 5 gol attı ve 3 asist üretti.

27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

GRIMALDO HEDEFİ

Siyah-beyazlıların bir diğer hedefinin Alejandro Grimaldo olduğu vurgulandı.

Tecrübeli sol bekin Alman ekibiyle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının Beşiktaş için avantaj olduğu ifade edildi.

30 yaşındaki sol bek, bu sezon Bayer Leverkusen'de 42 maça çıktı. Alejandro Grimaldo bu süreçte 14 gol attı ve 11 asist üretti.

SANTRFORDA LİSTE BAŞI SCHICK

Beşiktaş'ın forvet transferinde ilk hedefinin Patrik Schick olduğu aktarıldı.

Çekyalı santrforun ikna edilmesi için girişimlerin başlamasının beklendiği belirtildi.

Patrik Schick, bu sezon Bayer Leverkusen'de 38 mücadelede süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
