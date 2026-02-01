Beşiktaş’tan golcü transferi ısrarı! Yeni hamle yapılacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın ayrılık sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı: "Tammy Abraham konusunu bundan 1-1.5 ay önce Serkan Reçber'in başlattığı bir şey. Hiç böyle bir konu yoktu. Serkan geldi, 'Böyle bir durum var. Ben bir noktaya getireceğim. Kulübün menfaatlerine çok uyuyor bu iş. Sen bana bırak, halledeceğim' dedi. Satışı bile 1-1.5 ay sürdü."