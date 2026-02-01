Beşiktaş’tan golcü transferi ısrarı! Yeni hamle yapılacak

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta santrfor transferi konusunda çalışmalar hızlandırıldı. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala tecrübeli oyuncu için harekete geçileceği belirtildi. Tammy Abraham ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta şu an için forvet hattında El Bilal Toure ile Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yapıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ın ayrılık sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı: 'Tammy Abraham konusunu bundan 1-1.5 ay önce Serkan Reçber'in başlattığı bir şey. Hiç böyle bir konu yoktu. Serkan geldi, 'Böyle bir durum var. Ben bir noktaya getireceğim. Kulübün menfaatlerine çok uyuyor bu iş. Sen bana bırak, halledeceğim' dedi. Satışı bile 1-1.5 ay sürdü.' HYEON-GYU OH GÜNDEMDE TRT Spor'un haberine göre; Transfer dönemi kapanmadan forvet takviyesi yapma kararı alan Beşiktaş'ın Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamlede bulunacağı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki Güney Koreli forvet için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh için Genk ile kısa süre içerisinde bir görüşme daha yapacağı kaydedildi. 13 GOLE KATKI SAĞLADI Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk'te 31 müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 10 gol attı ve 3 asist üretti. Hyeon-gyu Oh'un Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 24 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. KANATLARDA DA GÖREV YAPIYOR Santrfor bölgesinde forma giyen Hyeon-gyu Oh aynı zamanda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabiliyor. Genk, 2024-2025 sezonu başında Hyeon-gyu Oh transferi için Celtic'e 2 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödedi. Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maça çıktı ve 6 gol attı.