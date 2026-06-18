Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlanması sonrası transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlıların, orta saha bölgesine takviye yapma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın İsviçreli futbolcuyu radarına aldığı ve transfer teklifini sunduğu kaydedildi. DJIBRIL SOW OPERASYONU Ficherio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Djibril Sow için Sevilla'ya 5 milyon euronun üstünde bir bonservis teklif ettiği aktarıldı. Öte yandan 2 milyon euroya yakın bir bonusun önerildiği vurgulandı. SEVILLLA TAMAMINI İSTEDİ Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın 7 milyon euronun tamamını bonservis olarak istediği belirtildi. Djibril Sow'un geleceğine dair kararını kendisinin vereceği ifade edildi. Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza'nın Djibril Sow'u takımda görmek istediği aktarıldı. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Djibril Sow, geride kalan sezonda Sevilla'da 35 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asist üretti. Djibril Sow'un Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 29 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.