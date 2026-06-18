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Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, İsviçreli orta sahayı radarına aldığı ve teklif yaptığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 19:24
Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlanması sonrası transfer çalışmalarına hız verildi.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Siyah-beyazlıların, orta saha bölgesine takviye yapma kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Beşiktaş'ın İsviçreli futbolcuyu radarına aldığı ve transfer teklifini sunduğu kaydedildi.

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Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

DJIBRIL SOW OPERASYONU

Ficherio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Siyah-beyazlıların, Djibril Sow için Sevilla'ya 5 milyon euronun üstünde bir bonservis teklif ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Öte yandan 2 milyon euroya yakın bir bonusun önerildiği vurgulandı.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

SEVILLLA TAMAMINI İSTEDİ

Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın 7 milyon euronun tamamını bonservis olarak istediği belirtildi.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Djibril Sow'un geleceğine dair kararını kendisinin vereceği ifade edildi.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza'nın Djibril Sow'u takımda görmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Djibril Sow, geride kalan sezonda Sevilla'da 35 maça çıktı ve 5 gol ile 4 asist üretti.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

Djibril Sow'un Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’tan İsviçreli yıldız için transfer teklifi! İşte önerilen bedel

29 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER