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Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı. Siyah-beyazlılar, üç mevkiye yapılacak transferler için rotasını İtalya'ya çevrildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:04
Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

İlk transferini sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş, diğer üç mevki için İtalya'ya yoğunlaştı.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

İlk girişim 9 yıllık Roma macerası sona eren Lorenzo Pellegrini'ye yönelik yapıldı.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki orta sahanın menajeriyle masaya oturup pazarlıklara başladı.

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Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

ROMA DA TEKLİF YAPTI

Roma'nın da oyuncunun devam etmesi için 3 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Pellegrini, uzun yıllar formasını giyip, kaptanlığını yaptığı Roma'da 349 maça çıktı. 62 gol atarken 63 asist yaptı. Toplamda 125 kez skora katkıda bulundu.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

FORVETTE ROTA İTALYA

İtalya'da başka isimlerle de ilgilenen Beşiktaş, santrfor sorununu Juventus ile kontratı biten Vlahovic ya da Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yla çözmeyi planlıyor.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Dusan Vlahovic boşa çıktı.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonunda bitecek.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

LAURIENTE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sol kanada düşünülen Armand Lauriente için de hem oyuncu hem de kulübü Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

27 yaşındaki Armand Lauriente'nin sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

Yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'ya yeni transferleri bir an önce yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER