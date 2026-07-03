Beşiktaş’tan İtalya çıkarması! 3 bölgeye 4 aday

İlk transferini sol bek Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş, diğer üç mevki için İtalya'ya yoğunlaştı. İlk girişim 9 yıllık Roma macerası sona eren Lorenzo Pellegrini'ye yönelik yapıldı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki orta sahanın menajeriyle masaya oturup pazarlıklara başladı. ROMA DA TEKLİF YAPTI Roma'nın da oyuncunun devam etmesi için 3 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi. Pellegrini, uzun yıllar formasını giyip, kaptanlığını yaptığı Roma'da 349 maça çıktı. 62 gol atarken 63 asist yaptı. Toplamda 125 kez skora katkıda bulundu. FORVETTE ROTA İTALYA İtalya'da başka isimlerle de ilgilenen Beşiktaş, santrfor sorununu Juventus ile kontratı biten Vlahovic ya da Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yla çözmeyi planlıyor. Juventus ile yeni sözleşme imzalamayan Dusan Vlahovic boşa çıktı. Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonunda bitecek. LAURIENTE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Sol kanada düşünülen Armand Lauriente için de hem oyuncu hem de kulübü Sassuolo ile görüşmeler devam ediyor. 27 yaşındaki Armand Lauriente'nin sözleşmesi 2029'da sona erecek. Yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'ya yeni transferleri bir an önce yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor