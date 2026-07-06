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Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...
Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'in transferi için mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Nübel sonrası bir kaleci hamlesinde daha bulundu. Kartal, rotasını Başakşehir'e çevirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 19:30