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Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Bayern Münih'ten Alman kaleci Alexander Nübel'in transferi için mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Nübel sonrası bir kaleci hamlesinde daha bulundu. Kartal, rotasını Başakşehir'e çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 19:30
Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, adeta gaza basmış durumda.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerini tamamlayan siyah-beyazlılar, kaleci transferinde de geri sayıma geçti.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Kartal, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te bulunan Alexander Nübel'i kadrosuna katmak üzere.

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Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Siyah-beyazlılar, Nübel'in transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağlarken, transfer kısa süre içerisinde resmileşecek.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

KALEYE BİR HAMLE DAHA

Öte yandan Ersin Destanoğlu ile de sözleşme yenilemeyen ve bir kaleci daha bakan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

DOĞAN ALEMDAR HAREKATI

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, RAMS Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar transferi için resmi teklifini iletti.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, siyah-beyazlıların genç kaleciyi kadrosuna katmak için girişimlerini resmen başladığına yer verildi.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

Başakşehir ve Beşiktaş arasında 23 yaşındaki kalecinin transferi için görüşmelerin devam ettiği bilgisi aktarıldı.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

FRANSA'DAN GELDİ

Doğan Alemdar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 1,2 milyon Euro karşılığında Rennes'den Başakşehir'e transfer oldu.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

3 MAÇTA OYNADI

Alemdar, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 3 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

6 GOL YEDİ

Sadece 270 dakika süre bulabilen genç kaleci, kalesinde 6 gol görürken, bu maçları Türkiye Kupası'nda oynadı.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

SÖZLEŞME DURUMU

Doğan Alemdar'ın Başakşehir ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Beşiktaş’tan kaleye bir hamle daha! Nübel sonrası Süper Lig’den sürpriz transfer...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 1,93 boyundaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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