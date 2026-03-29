Beşiktaş’tan kanat transferi hamlesi! Görüşmeler sürüyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon yapılacak transferler için çalışmalar start aldı. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda Brezilyalı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcunun transferinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. FERREIRINHA SÜRPRİZİ Ramoni Artico'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Sao Paulo forması giyen Ferreirinha ile ilgilendiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı sol kanat için transfer görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Sao Paulo'nun Ferreirinha'nın ayrılığına sıcak baktığı ve transfere zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ Ferreirinha, daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı. Ferreirinha, bu sezon Sao Paulo'da 12 maça çıktı ve toplam 421 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek. Ferreirinha'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.