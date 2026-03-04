Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan kiralanmıştı! Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ta sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy ile ilgili kararın belli olduğu öne sürüldü. Cagliari'nin kararını İtalyanlar duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 17:08
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında satın alma opsiyonu ile birlikte Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy için çarpıcı gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Cagliari'nin genç santrfor ile ilgili kararının belli olduğu kaydedildi.

Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A ekibi Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'un bonservisini almaya hazırlandığı belirtildi.

MAAŞ ZAMMI KARARI

Cagliari'nin 300 bin euro kazanan Semih Kılıçsoy'un maaşını artıracağı kaydedildi.

İtalyan temsilcisinin 20 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi daha önce Semih Kılıçsoy için yaptığı açıklamada, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk oyuncu olur" sözlerini dile getirmişti.

20 yaşındaki santrfor, Serie A ekibi Cagliari'de 21 karşılaşmada süre aldı. Semih Kılıçsoy bu süreçte 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Cagliari ile Beşiktaş arasındaki anlaşmada 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

20 yaşındaki genç santrfor Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un kiralanması için Beşiktaş'a 1 milyon euro ödemişti.

Cagliari'nin bonservisini alması durumunda Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.

U21 Milli Takımı'nda 11 kez şans bulan Semih Kılıçsoy, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.