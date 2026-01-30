Beşiktaş’tan Liverpool’a kiralama teklifi! İşte önerilen bedel

30 MİLYON EUROYA İMZA

Dinamo Tiblis altyapısında yetişen Giorgi Mamardashvili daha sonra Rustavi, FC Locomotive, Valencia ve Liverpool'da oynadı. Liverpool, 2024-2025 sezonu başında Giorgi Mamardashvili için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.