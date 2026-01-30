Beşiktaş’tan Liverpool’a kiralama teklifi! İşte önerilen bedel

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın transferde Liverpool'un yıldızına kanca attığı belirtildi. Süper Lig devinin, tecrübeli futbolcu için harekete geçtiği kaydedildi. 2 TRANSFER GELDİ Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna 2 ismi dahil etti. Siyah-beyazlılar, Aston Villa'dan Yasin Özcan ile Inter'den Kristjan Asllani ile kadrosunu güçlendirdi. MAMARDASHVILI SÜRPRİZİ Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Giorgi Mamardashvili ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli file bekçisi için kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın kiralama teklifinin sezon sonuna kadar olduğu aktarıldı. 2 MİLYON EURO ÖNERİSİ Beşiktaş'ın Giorgi Mamardashvili'nin kiralanması için Liverpool'a 2 milyon euro ödemeyi önerdiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların yaptığı teklifte kiralamanın uzatılmasını içeren bir opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi. 11 MAÇA ÇIKTI Giorgi Mamardashvili, bu sezon Liverpool'da 11 müsabakada forma şansı buldu. Gürcü kaleci, bu mücadelelerin 3'ünde kalesini gole kapattı. Giorgi Mamardashvili'nin Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031'de sona erecek. 25 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 28 milyon euro. 30 MİLYON EUROYA İMZA Dinamo Tiblis altyapısında yetişen Giorgi Mamardashvili daha sonra Rustavi, FC Locomotive, Valencia ve Liverpool'da oynadı. Liverpool, 2024-2025 sezonu başında Giorgi Mamardashvili için 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Giorgi Mamardashvili, Gürcistan Milli Takımı'nda 35 müsabakada forma şansı buldu.