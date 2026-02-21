Beşiktaş’tan milli futbolcu için operasyon! Transfer olmaya sıcak bakıyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kadro planlamasındaki hareketliliğin sezon sonunda da devam edeceği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda rotasını milli futbolcuya çevirdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın devre arasında da radarına aldığı tecrübeli oyuncuyu yeniden gündeme getirdiği aktarıldı. ALTAY BAYINDIR HAMLESİ Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde 5 milyon euroluk bedelle anlaşma sağladığı ancak transferin gerçekleşmediği milli yıldızı renklerine bağlamayı çok istediği kaydedildi. Beşiktaş'ın transfer dönemi açılmadan önce Manchester United ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. AYRILMAK İSTİYOR 27 yaşındaki Altay Bayındır'ın düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi. Altay Bayındır'ın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Manchester United'ın da Altay Bayındır'ın ayrılığına zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. 6 MAÇTA OYNADI Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü. Milli file bekçisinin, Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Ankaragücü'nde profesyonel olan Altay Bayındır daha sonra Fenerbahçe'de oynadı. Manchester United, 2023-2024 sezonu başında Altay Bayındır için 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacağı Altay Bayındır, A Milli Futbol Takımı'nda 11 kez süre aldı.