Beşiktaş’tan Napoli’nin yıldızına kanca! Sürpriz transfer iddiası

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların kanat transferi için rotasını İtalyan ekibi Napoli'ye çevirdiği vurgulandı. Beşiktaş'ın gündemindeki yıldızla ilgili Antonio Conte'nin kararının belli olduğu belirtildi. POLITANO İDDİASI Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Beşiktaş'ın Napoli forması giyen Matteo Politano ile ilgilendiği aktarıldı. 32 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda teklifte bulunduğu kaydedildi. Matteo Politano'nun Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmediği vurgulandı. AL SHABAB'I DA REDDETİ Matteo Politano'nun Al Shabab'dan da teklif aldığı ve reddettiği ifade edildi. Al Shabab'ın İtalyan futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve senelik 7 milyon euro önerdiği belirtildi. Matteo Politano'nun Beşiktaş ve Al Shabab'dan gelen teklifleri kabul etmeme sebebinin Antonio Conte'nin kendisini takımda tutmak istemesinden kaynaklandığı vurgulandı. 8 GOLE ETKİ ETTİ Matteo Politano, bu sezon Napoli'de 38 maça çıktı ve 2 gol ile 6 asist üretti. 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028'de sona erecek. Matteo Politano'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.