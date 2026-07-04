Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, orta saha transferinde ters köşeye imza atmayı planladığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın bonservisini elinde bulunduran yıldızı radarına aldığı aktarıldı. FRANCK KESSIE İDDİASI Afrika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Franck Kessie ile ilgilendiği belirtildi. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı kaydedildi. Al Ittihad'ın Franck Kessie'nin menajeriyle temas kurduğu ve ciddi bir proje sunduğu aktarıldı. BEŞİKTAŞ'TA AVRUPA FAKTÖRÜ Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun cazibesini ön plana çıkardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcu ile doğrudan temas kurduğu kaydedildi. 29 yaşındaki Franck Kessie'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV KULÜPLERDE OYNADI Stella Club'da futbola başlayan Franck Kessie daha sonra Atalanta, Cesena, Milan, Barcelona ve Al Ahli formaları giydi. Al Ahli'den ayrılan Franck Kessie'nin bonservisi elinde bulunuyor.