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Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Beşiktaş'ın orta saha transferinde yıldız futbolcuyu radarına aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların transferdeki rakibi belli oldu.

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Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:47 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 17:48
Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, orta saha transferinde ters köşeye imza atmayı planladığı öne sürüldü.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Beşiktaş'ın bonservisini elinde bulunduran yıldızı radarına aldığı aktarıldı.

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Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

FRANCK KESSIE İDDİASI

Afrika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Franck Kessie ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın da tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı kaydedildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Al Ittihad'ın Franck Kessie'nin menajeriyle temas kurduğu ve ciddi bir proje sunduğu aktarıldı.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

BEŞİKTAŞ'TA AVRUPA FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın Avrupa futbolunun cazibesini ön plana çıkardığı belirtildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Siyah-beyazlıların, yıldız futbolcu ile doğrudan temas kurduğu kaydedildi.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

29 yaşındaki Franck Kessie'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Stella Club'da futbola başlayan Franck Kessie daha sonra Atalanta, Cesena, Milan, Barcelona ve Al Ahli formaları giydi.

Beşiktaş’tan orta sahaya dev transfer! Bonservis bedeli yok

Al Ahli'den ayrılan Franck Kessie'nin bonservisi elinde bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER