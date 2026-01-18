Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan Rafa Silva’ya maaş resti!

Beşiktaş, ayrılmak istediğini belirten Rafa Silva için Benfica ile görüşmelerde bulunuyor. Portekiz ekibinin teklifi ve siyah-beyazlı takımın talebi belli olurken, yönetimden oyuncuya rest geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:41
Siyah-beyazlılar, Benfica'nın Rafa Silva için sonunda pes edip masaya gelmesiyle pazarlıklara başladı.

Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon Euro talep etti.

Geçtiğimiz günlerde son maaşı da hesabına yatırılan Rafa'ya rest çekildi. Bu paraları ya Benfica teklifini yükseltip ödeyecek ya da Rafa Silva bırakacak.

Anlaşmanın 7 milyon Euro'ya tamamlanması ve gelecek hafta itibariyle nihai sonuca ermesi bekleniyor.