Beşiktaş’tan Rafa Silva’ya maaş resti!

Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon Euro talep etti.