Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızı için resmi teklif! Kartal'a bir golcü daha...
Süper Lig'de beşinci sırada bulunan Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hyeon-Gyu Oh'un ardından bir golcü daha almak isteyen siyah-beyazlılar, Real Madrid'in genç yıldızı için resmi teklif yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.02.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 14:05