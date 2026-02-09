Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızı için resmi teklif! Kartal'a bir golcü daha...

Süper Lig'de beşinci sırada bulunan Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hyeon-Gyu Oh'un ardından bir golcü daha almak isteyen siyah-beyazlılar, Real Madrid'in genç yıldızı için resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 14:05
Beşiktaş, Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, performansıyla ve attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Yaz transfer sezonunda iyi bir golcü daha almak isteyen Kartal, yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ın gündemine gelen son ismi İspanyol basını duyururken, siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

GONZALO GARCIA HAMLESİ

Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Real Madrid'de forma şansı bulamayan 21 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Gonzalo Garcia için resmi teklifte bulundu.

25 MİLYON EURO

Haberde, Real Madrid'in ilk 11'de oynama şansı çok düşük olan genç futbolcu için gelen 25 milyon Euro'luk teklifi, piyasa koşullarında önemli bir miktar olarak gördüğü için değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

AYRILIĞI DEĞERLENDİRİYOR

Garcia'nın da kariyerini yeniden canlandırmak için Beşiktaş'tan gelen teklifi ciddi bir seçenek olarak gördüğü aktarıldı.

Madrid doğumlu olan 1,82 boyundaki genç oyuncu, santrforun yanı sıra sağ ve sol forvet olarak da görev yapabiliyor.

26 MAÇTA OYNADI

Gonzalo Garcia, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 26 karşılaşmada forma giydi.

PERFORMANSI

Toplamda sadece 860 dakika süre alabilen Garcia, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 2 de asist katkısı yaptı.

SÖZLEŞME DURUMU

Mallorca altyapısından yetişen Garcia'nın İspanyol devi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.