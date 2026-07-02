Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta golcü transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'in ardından Romelu Lukaku için gaza bastığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Belçikalı santrfor için ilk temaslarını kurduğu kaydedildi. NAPOLI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK Sport Mediaset'in haberine göre; Napoli'nin Romelu Lukaku için gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi. Napoli'nin Romelu Lukaku transferi için yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı. DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası'nda 1 asist üretme başarısı gösterdi. Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. DEĞERİ 6 MİLYON EURO Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giydi. Romelu Lukaku için toplam 369 milyon 920 bin euroluk bonservis bedeli ödendi.