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Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Dusan Vlahovic transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın alternatifi belirlediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Romelu Lukaku için temaslara başladığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 17:29
Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta golcü transferi için çalışmalar hızlandırıldı.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'in ardından Romelu Lukaku için gaza bastığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'ın Belçikalı santrfor için ilk temaslarını kurduğu kaydedildi.

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Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

NAPOLI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sport Mediaset'in haberine göre; Napoli'nin Romelu Lukaku için gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Napoli'nin Romelu Lukaku transferi için yaklaşık 10 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

33 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası'nda 1 asist üretme başarısı gösterdi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formaları giydi.

Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! Görüşmeler başladı

Romelu Lukaku için toplam 369 milyon 920 bin euroluk bonservis bedeli ödendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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