Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan Romelu Lukaku bombası! İstenen bonservis belli oldu

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlıların, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku için harekete geçtiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 17:17
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için forvet transferi çalışmaları hız kazandı.

Süper Lig devinde Hyeon-gyu Oh'un yanına forvet arayışlarında Romelu Lukaku ismi gündeme geldi.

Beşiktaş'ın Romelu Lukaku için harekete geçtiği belirtildi.

NAPOLI DEFTERİ KAPANDI

Napoli'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenilmişti.

Romelu Lukaku için Napoli'nin 10 milyon euro civarında bonservis talep ettiği vurgulandı.

Beşiktaş'ın Romelu Lukaku'nun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

BELGELER İSTENDİ

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın Belçikalı golcünün detaylı sağlık raporlarını istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın gelecek belgelerde bir olumsuzluk olmaması halinde ilk teklifini yapacağı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Napoli'de senelik 10 milyon 200 bin euro civarında kazanan Romelu Lukaku'dan maaşında indirim beklediği vurgulandı.

Napoli'nin Romelu Lukaku'nun ayrılığında zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

1 GOL ATTI

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 7 maça çıktı ve toplam 64 dakika sahada kaldı. Belçikalı yıldız, bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Napoli ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ROMELU LUKAKU #NAPOLİ #BEŞİKTAŞ #TRANSFER