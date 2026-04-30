Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan santrfor operasyonu! 15 milyon euroluk beklenti

Beşiktaş’tan santrfor operasyonu! 15 milyon euroluk beklenti

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların transferde rotasını Fransa'ya çevirdiği öğrenildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.04.2026 07:09
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Hyeongyu Oh'un yanına bir forvet daha dahil etmeyi planlayan siyah-beyazlıların listesindeki isim ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın ara transferde de ilgilendiği genç oyuncuyu, sezon sonunda transfer etmek istediği vurgulandı.

ELYE WAHI HAMLESİ

Beşiktaş, ara transfer döneminde de niyetli olduğu Elye Wahi için sezonu sonu hamleye hazırlanıyor.

Nice'in devre arasında Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Elye Wahi, Fransa'da başarılı bir performans sergiliyor.

Elye Wahi, Nice formasıyla devre arasından itibaren 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Elye Wahi, Fransız ekibi Nice'teki yükselen formuyla ön plana çıktı.

BONSERVİSLİ SATIŞ İSTEĞİ

Nice'nin yeniden kiralamak istediği 23 yaşındaki santrfor için Eintracht Frankfurt ise bonservisli satışı düşünüyor.

Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferi için 15 milyon euro üzerindeki teklifleri değerlendirecek.

Elye Wahi'nin de öneriye açık olduğu ve Avrupa kupalarında yer alan bir takımda forma giymek istediği kaydedildi.

AVRUPA LİGİ KOZU

Nice, Ligue 1'de 15. sırada bulunurken, 22 Mayıs'ta oynanacak Fransa Kupası finalinde Lens'i mağlup edemediği takdirde Avrupa'da yer alamayacak.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp Avrupa Ligi'ne gitmeyi ve transfer pazarında elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SERGEN YALÇIN #ELYE WAHİ #TRANSFER