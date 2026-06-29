Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, transferde rotasını yeniden İtalya'ya çevirdiği kaydedildi. Yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın teklifini yapmaya hazırlandığı aktarıldı. NUNO TAVARES RADARDA Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Nuno Tavares'i yeniden gündemine aldığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki sol bek için 10 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Nuno Tavares'i takımda tutmak istediği kaydedildi. 15 MİLYON EURO TALEBİ Lazio'nun Nuno Tavares için en az 15 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. Arsenal'ın Nuno Tavares'in sonraki satışından yüzde 35 pay hakkının olduğu vurgulandı. Nuno Tavares, geride kalan sezonda Lazio'da 28 maça çıktı ve 1 asist üretti. 26 yaşındaki Portekizli sol bekin, Lazio ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.