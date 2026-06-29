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Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sol bek transferinde daha önce de gündemine gelen yıldız için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu için istenen bonservis belli oldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:06
Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Siyah-beyazlıların, transferde rotasını yeniden İtalya'ya çevirdiği kaydedildi.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın teklifini yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

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Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

NUNO TAVARES RADARDA

Corriere dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Nuno Tavares'i yeniden gündemine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki sol bek için 10 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Nuno Tavares'i takımda tutmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

15 MİLYON EURO TALEBİ

Lazio'nun Nuno Tavares için en az 15 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Arsenal'ın Nuno Tavares'in sonraki satışından yüzde 35 pay hakkının olduğu vurgulandı.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Nuno Tavares, geride kalan sezonda Lazio'da 28 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

26 yaşındaki Portekizli sol bekin, Lazio ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ #TRANSFER