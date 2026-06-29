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Beşiktaş’tan sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın sol bek transferinde daha önce de gündemine gelen yıldız için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu için istenen bonservis belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:06