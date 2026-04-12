Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlıların orta saha kurgusuna takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda 20 yaşındaki genç oyuncuyu listesine aldığı aktarıldı. JENS HJERTO DAHL İDDİASI A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Tromsö forması giyen Jens Hjerto Dahl ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, genç futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtildi. Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un da Jens Hjerto Dahl'ı istediği vurgulandı. 4 MAÇTA 4 GOL Jens Hjerto Dahl, bu sezon Tromsö'de 4 maçta forma şansı buldu ve rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 20 yaşındaki orta sahanın Tromsö ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. Jens Hjerto Dahl'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Norveçli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor.