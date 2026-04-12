Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Beşiktaş'tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Beşiktaş'ın gelecek sezon transfer çalışmalarında listesine sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların gözdesini Portekiz basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 18:08
Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Siyah-beyazlıların orta saha kurgusuna takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Beşiktaş'ın bu doğrultuda 20 yaşındaki genç oyuncuyu listesine aldığı aktarıldı.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

JENS HJERTO DAHL İDDİASI

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Tromsö forması giyen Jens Hjerto Dahl ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Siyah-beyazlıların, genç futbolcunun transferinde istekli olduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un da Jens Hjerto Dahl'ı istediği vurgulandı.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

4 MAÇTA 4 GOL

Jens Hjerto Dahl, bu sezon Tromsö'de 4 maçta forma şansı buldu ve rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

20 yaşındaki orta sahanın Tromsö ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Jens Hjerto Dahl'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’tan sürpriz orta saha hamlesi! Portekiz basını duyurdu

Norveçli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor.