Beşiktaş’tan transferde Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim

Yeni transferleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Kartal'ın hedefinde Bundesliga'dan önemli isimler bulunuyor. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, 14 Mart'ta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı maçı yerinde takip etti. İŞTE HEDEFTEKİ 3 İSİM Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle başlayan hareketlilikte göze kestirilen oyuncular arasında Bayer Leverkusen'den Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrik Schick bulunuyor. Çek forvet Patrik Schick, başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği isimlerden... Siyah-beyazlılar daha önce de girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcuya odaklanmış durumda. Ayrıca yine yazın gündemde bulunan kanat oyuncusu Terrier de gözlem altına alındı. Yeniden listede bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. SCHICK'TEN 17 GOL KATKISI Patrik Schick, bu sezon Bayer Leverkusen'de 33 maça çıktı. 30 yaşındaki santrfor, bu süreçte 13 gol ve 4 asist üretti. 26 yaşındaki sağ kanat Nathan Tella ise bu sezon 15 maçta şans buldu. 29 yaşındaki sol kenar oyuncusu Martin Terrier, bu sezon 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.