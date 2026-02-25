Beşiktaş’tan transferde Asya çıkarması! Premier Lig yıldızına kanca

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hyeon-gyu Oh transferi ile özellikle Güney Koreli taraftarların ilgisini çeken Beşiktaş'ın Asya pazarından yeni bir ismi radarına aldığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, sol kanat transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdiği öne sürüldü. KAORU MITOMA SÜRPRİZİ Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Brighton forması giyen Kaoru Mitoma ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Japon sol kanat oyuncusunu transfer listesine eklediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Japon oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. ŞARTLAR OLUŞURSA TEKLİF... Beşiktaş'ın şartların oluşması durumunda Kaoru Mitoma için transfer teklifi yapmayı planladığı belirtildi. 28 yaşındaki sol kanat, bu sezon Brighton'da 19 müsabakada forma şansı buldu. Japon yıldız, bu süreçte 2 gol ile 1 asist üretti. Kaoru Mitoma'nın Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 30 MİLYON EUROLUK DEĞER Japon sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Brighton'ın Japonya'dan transfer ettiği Kaoru Mitoma, 2022-2022 sezonunda kiralık olarak Union Saint Gilloise forması giydi. Japonya Milli Takımı'nda 29 maça çıkan Kaoru Mitoma, 8 kez rakip fileleri havalandırdı.