Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda İngiltere'de boşa çıkan yıldızı radarına aldı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 31.05.2026 07:08
Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Beşiktaş, transfer konusunda rotasını ağırlıklı olarak İngiltere'ye çevirmiş durumda.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Yeni sezon için mutlaka kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fulham'la sözleşmesi sona eren Harry Wilson'u listesine dahil etti.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Ancak oyuncunun özellikle Premier Lig'den taliplilerinin olması Kartal'ın işini zorlaştırıyor.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Fulham'ın oyuncuyla yeni mukavele yapmak istediği, ayrıca Everton'ın da devrede olduğu belirtildi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

TALEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Beşiktaşlı kurmayların 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun taleplerini araştırdığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Harry Wilson'ın kendi bütçelerine uyması halinde Beşiktaş'ın resmi adım atmayı planlandığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Oyuncunun ise gelen teklifleri değerlendirmeyi ve kendisine en uygun olanını seçmeyi düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Wilson, 2021 yılında 14 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer olduğu Fulham'da başarılı dönem geçirdi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

Bu sezon 41 maçta sahaya çıktı. 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’tan transferde ters köşe! 25 milyon euroluk yıldız listede

25 MİLYON EUROLUK DEĞER

Harry Wilson'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRANSFER