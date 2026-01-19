Beşiktaş’tan transferde ters köşe! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, orta saha takviyesinde uzun süre Salih Özcan için görüşmelerde bulunmuştu. Ancak milli futbolcunun menajerinin 4 milyon euro maaş ve imza parası isteği sonrası görüşmeler durdu. Alternatiflere yönelen siyah-beyazlılarda yeni rota Serie A'da Torino forması giyen Kristjan Asllani. YENİ KULÜP ARAYIŞINDA Sezonun başında bonservisinin bulunduğu Inter'den Torino'ya kiralanan ancak bu ekipte de istediği ortamı bulamayan Arnavut oyuncu yeni kulüp arayışında. İtalya'dan Genoa ve İspanya'dan ise Girona'nın ilgilendiği 23 yaşındaki orta saha için Beşiktaş mali şartlarda bilgi aldı. Futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bakarken taraflar masaya oturdu ve ortak nokta arayışına girdi. 16 MAÇTA OYNADI 23 yaşındaki orta saha, bu sezon Torino'da 16 müsabakada forma şansı buldu. Kristjan Asllani bu süreçte 1155 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 15.7 MİLYON EUROYA İMZA Empoli altyapısında yetişen Kristjan Asllani daha sonra Inter'in yolunu tuttu. Inter, 2023-2024 sezonu başında Kristjan Asllani için 15 milyon 700 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maça çıktı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.