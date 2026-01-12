Bonservisine 184 milyon euro ödenmişti! Fenerbahçe transfer için peşine düştü

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de hızlı başlayan transfer çalışmalarında hareketliliğin sürdüğü ortaya çıktı. Forvet hattına mutlak transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu radarına aldığı vurgulandı. 3 İMZA GELDİ Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde takıma 3 dikkat çeken takviyede bulundu. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Al Hilal forması giyen Darwin Nunez ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde kurmayların yarın Darwin Nunez transferi için görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. 11 GOLE KATKI SAĞLADI Darwin Nunez, bu sezon Al Hilal'de 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Uruguaylı santrfor, bu mücadelelerde 7 gol attı ve 4 asist üretti. Darwin Nunez'in Al Hilal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 26 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV TAKIMLARDA OYNADI Penarol altyapısında yetişen Darwin Nunez daha sonra Almeria, Benfica ve Liverpool'da oynadı. Darwin Nunez'in bonservisi için şu ana kadar toplam 184 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki santrfor Darwin Nunez, Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıktı ve 13 kez rakip fileleri havalandırdı.