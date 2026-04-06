Brezilya’da Neymar krizi! Dev ceza iddiası

Santos forması giyen yıldız futbolcu Neymar'la ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Neymar'ın Brezilya'da dev bir cezaya çarptırılabileceği öne sürüldü. Santos'ta oynayan Neymar'ın disiplin talimatlarını ihlal ettiği aktarıldı. AYRIMCI İFADE İDDİASI Sports Illustrated'ın haberine göre; Neymar'ın, Santos'un oynadığı maç sonrası hakem Savio Pereira Sampaio'ya yönelik ayrımcı bir ifade kullandığı öne sürüldü. Neymar'ın davranışının Brezilya Spor Adaleti Kuralları'nın ayrımcı veya aşağılayıcı davranış maddesi kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. 5-10 MAÇ CEZA İHTİMALİ Neymar'ın ayrımcı davranışı sebebiyle 5-10 maç arasında men cezası alabileceği ifade edildi. Farklı bir maddeden değerlendirilme yapılması durumunda cezasının 1-6 maç arasında olabileceği belirtildi. DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORDU Neymar, daha önce yaptığı açıklamalarda Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediğini dile getirmişti. Neymar, Brezilya'nın kısa süre önce oynadığı özel maçlarda Carlo Ancelotti tarafından fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmaması nedeniyle aday kadroda yer almamıştı. DÜNYA KUPASI RİSKİ Neymar'ın olası bir ceza alması halinde uzun süre sahalardan uzak kalması ve Dünya Kupası kadrosunda yer alma hedefinin zora girmesi bekleniyor. Neymar, bu sezon Santos'ta 6 maçta oynadı ve 3 gol ile 3 asist üretti. 34 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek. MİLLİ FORMAYLA 79 GOL Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda 128 kez şans buldu ve rakip fileleri 79 defa havalandırdı.