Trend Galeri Trend Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 28 Ocak 2026: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, bu gece oynanacak 18 kritik karşılaşmayla perdesini kapatıyor. Tüm Avrupa'nın kilitlendiği gecede, temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester City deplasmanında tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Üst tura yükselecek takımların ve play-off ihtimallerinin netleşeceği bu büyük final gecesinde tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev gecenin maç programı ve yayın kanalları.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 12:47
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk sezonun grup aşaması, 28 Ocak Çarşamba gecesi sona eriyor. Takımların puan tablosundaki yerlerini belirleyeceği bu gece, adeta bir "satranç tahtası" gibi geçecek. Galatasaray'ın City deplasmanındaki mücadelesi kadar, Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin karşılaşmaları da büyük bir heyecana sahne olacak. Tüm müsabakaların saat 23:00'te başlayacak olması, futbolseverlere eşsiz bir heyecan fırtınası vaat ediyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 OCAK 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi

23.00 Manchester City-Galatasaray TRT 1)

23.00 Pafos FC-Slavia Prag

23.00 PSV-Bayern Münih

23.00 Monaco-Juventus

23.00 Ajax-Olympiakos

23.00 PSG-Newcastle United

23.00 Athletic Bilbao-Sporting CP

23.00 Bayer Leverkusen-Villarreal

23.00 Atletico Madrid-Bodo/Glimt

23.00 Arsenal-Kairat

23.00 Club Brugge-Marsilya

23.00 Borussia Dortmund-Inter

23.00 Napoli-Chelsea

23.00 Eintracht Frankfurt-Tottenham

23.00 Benfica-Real Madrid

23.00 Union Saint-Gilloise-Atalanta

23.00 Barcelona-Kopenhag

23.00 Liverpool-Karabağ

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın maçı TRT 1 ekranlarından yayımlanırken diğer maçlar Tabii platformundan takip edilebilecek.

