Bugün hangi maçlar, saat kaçta ve nerede yayınlanacak? 4 MAYIS 2026 Maç Programı belli oldu!

4 Mayıs 2026 Pazartesi gününün maç programı, haftaya hız kesmeden başlamaya hazırlanıyor. Özellikle Avrupa liglerindeki birbirinden önemli karşılaşmalar dikkat çekiyor. Premier Lig, Serie A ve La Liga'daki mücadeleler dikkat çekerken "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun detayları ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:50
Bugünün maç listesi spor tutkunlarının gündeminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. 4 Mayıs Pazartesi maç programı içerisinde Premier Lig, Serie A ve La Liga ile Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli mücadeleler yer alıyor. Böylece futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

PREMİER LİG

  • 17:00 Chelsea - Nottingham Forest (BeIN SPORTS 3)
  • 22:00 Everton - Manchester City (BeIN SPORTS 3)

LALİGA

  • 22:00 Sevilla - Real Sociedad (S Sport Plus)

SERİE A

  • 19:30 Cremonese - Lazio (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)
  • 21:45 Roma - Fiorentina (S Sport Plus)

DİĞER MAÇLAR

  • 15:00 Mardin 1969 - Kahramanmaraş İstiklalspor (Tivibu Spor)
  • 15:00 Muşspor - Aliağa FK (Tivibu Spor)
  • 16:00 Muğlaspor - Şanlıurfaspor (Tivibu Spor)
  • 17:00 Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehirspor (Tivibu Spor)
  • 17:00 Küçükçekmece Sinop - Çorlu 1974 (Tivibu Spor)
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
