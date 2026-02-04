Trend Galeri Trend Spor GÜNÜN MAÇ LİSTESİ 2026: Bugün hangi mücadeleler var, saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Şubat Çarşamba günü futbol ve basketbol tutkunları için yoğun bir spor programı sunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının üçüncü hafta karşılaşmaları sürerken, günün öne çıkan mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Avrupa'da ise kupa heyecanı hız kesmeden devam ediyor; İngiltere Lig Kupası'nda yarı final maçları, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası'nda çeyrek final randevuları oynanıyor. Basketbol EuroLeague'de 26. hafta, günün tek karşılaşmasıyla tamamlanacak.

4 Şubat 2026 tarihli maç programı netleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda grupların 3. haftası bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam ederken, gün Boluspor-Alanyaspor mücadelesiyle başlayacak. Akşam saatlerinde ise Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma öne çıkıyor. Avrupa'da da kupa heyecanı sürüyor; İngiltere Lig Kupası'nda yarı final, İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası'nda çeyrek final maçları futbolseverleri bekliyor.

4 ŞUBAT 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - Grup A

13:00 Boluspor-Alanyaspor (A Spor)

15:30 Fatih Karagümrük-Başakşehir FK (A Spor)

20:30 Galatasaray-İstanbulspor (A Spor)

Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

18:00 Gençlerbirliği-Eyüpspor (A Spor)

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 Manchester City-Newcastle United (Exxen)

İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

23:00 Deportivo Alaves-Real Sociedad (S Sport Plus)

23:00 Valencia-Athletic Bilbao (S Sport Plus)

İtalya Kupası - Çeyrek Final

23:00 Inter-Torino (TRT Spor)

EuroLeague

22:30 Virtus Bologna-Lyon-Villeurbanne

