Trend Galeri Trend Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

8 Mayıs Cuma günü futbol dolu bir programa sahne oluyor. Avrupa ve yerel liglerde birbirinden önemli maçlar oynanırken, gün boyunca sahalarda büyük bir rekabet yaşanacak. Taraftarlar için yoğun bir fikstürün bulunduğu günde, takımlar kritik puanlar için mücadele verecek. Maç saatleri ve yayın bilgileri futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 12:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporda heyecanın hız kesmeden devam ettiği 8 Mayıs'ta futbol gündemi oldukça yoğun. Günün programında derbi niteliği taşıyan karşılaşmalar, Avrupa sahnesindeki önemli mücadeleler ve lig yarışını doğrudan etkileyen maçlar öne çıkıyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

8 MAYIS CUMA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

İspanya – LaLiga
22:00 Levante – Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya – Serie A
21:45 Torino – Sassuolo (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa – Ligue 1
21:45 Lens – Nantes (beIN Sports 4)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya – Bundesliga
21:30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan – Kral Kupası Finali
21:00 Al Hilal Riyadh – Al Kholood (S Sport Plus)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 8 Mayıs bugün hangi maçlar var , saat kaçta ve hangi kanalda?