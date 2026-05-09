BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 9 MAYIS: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği 9 Mayıs 2026'da Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan yaşanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor zorlu maçlarda sahne alırken, İtalya'da Juventus (Kenan Yıldız) ile Inter Milan (Hakan Çalhanoğlu) zirve yarışını sürdürmeye devam edecek.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 09:34
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbol dünyasında yoğun bir maç trafiği yaşanıyor. Türkiye'de Süper Lig'de aynı gün oynanacak kritik karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Taraftarlar nefesini tutarken, Avrupa'da da büyük mücadeleler sahne alıyor. Manchester City şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Bundesliga, Serie A ve La Liga'da dev kulüpler sahaya üç puan hedefiyle çıkıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise Suudi Arabistan'dan gelecek yıldızlar futbolseverlere farklı bir heyecan sunacak.

TRENDYOL SÜPER LİG

Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmalar:

  • EyüpsporÇaykur Rizespor
  • KocaelisporFatih Karagümrük
  • GöztepeGaziantep FK
  • KonyasporFenerbahçe
  • GençlerbirliğiKasımpaşa
  • GalatasarayAntalyaspor
  • Başakşehir FKSamsunspor
  • AlanyasporKayserispor
  • BeşiktaşTrabzonspor

Premier League

  • LiverpoolChelsea (14:30)
  • Brighton & Hove AlbionWolverhampton Wanderers (17:00)
  • SunderlandManchester United (17:00)
  • FulhamBournemouth (17:00)
  • Manchester CityBrentford (19:30)

Serie A

  • CagliariUdinese (16:00)
  • LazioInter Milan (19:00)
  • LecceJuventus (21:45)

Bundesliga

  • HoffenheimWerder Bremen
  • RB LeipzigSt. Pauli
  • AugsburgBorussia Mönchengladbach
  • StuttgartBayer Leverkusen
  • WolfsburgBayern Munich

Saudi Pro League

  • Al KhaleejAl Ettifaq
  • Al NajmaAl Hazm
  • Al FayhaAl-Qadsiah

LaLiga

  • ElcheDeportivo Alavés (15:00)
  • SevillaEspanyol (17:15)
  • Atlético MadridCelta Vigo (19:30)
  • Real SociedadReal Betis (22:00)

