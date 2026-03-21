Bülent Timurlenk, Fenerbahçe'nin temel sorununu açıkladı! "Hem mental hem de fiziksel..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. Yazarlardan Timurlenk, Fenerbahçe'nin asıl sorununa değindi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 21.03.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 09:46
SABAH Spor yazarları, milli araya giren Süper Lig'deki son gelişmeleri masaya yatırdı. Yazarlar Orkun Kökçü, Dorgeles Nene, Tedesco gibi birçok isme değindi.

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı yenerek moral buldu. Nene hat-trick yaptı. Bu transfer çok eleştirilmişti. Neler söylersiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe, Trabzon galibiyetinden sonra kör bir kuyuya düşmüştü. Üst üste gelen puan kayıpları, Karagümrük yenilgisi, çok zor kazanılan maçlar birdenbire herkesi sorgulatır hale getirdi. Ara transferde kadrosunu güçlendireceği yerde zayıflatan takım olma ünvanını da elde ettiler.

Tedesco'nun yeteneklerinin sınırlı olduğu anlaşıldı. Bu nedenle Antep maçına oyun üstünden değil de Nene performansıyla bakmak zorundayız. Eskiler, Oğuz Çetin-Rıdvan Dilmen bağlantısını hatırlarlar. Nene yaptığı ara koşularla, Asensio ve Guendouzi de attıkları mükemmel paslarla bu ikiliyi hatırlattı.

F.Bahçe kadrosunun yaş ortalaması bu maçta 25'ti. Kante'yi çıkarırsak 23 olur. Bu maça farklı gözle bakarsak 'Yetenekli gençlerin oluşturduğu, geleceğin takımını izledik' deriz.

"ÇOK İYİ GEÇİŞ OYUNCUSU"

FATİH DOĞAN: Nene çok iyi bir geçiş oyuncusu. Bu anlamda kullanılırsa değerli. Ama Nene'nin Antep maçındaki performansını görenler, "Keşke Nottingham Forest'ın hocası Pereira'nın savunma çizgisini orta sahaya kurduğunu görüp 15 dakika sonunda oyuna alıp müdahale etselerdi" demiştir.

Nene ofansif oynayan ve oyunu rakip alanda oynayan F.Bahçe'nin sisteminde başrol oyuncusu olmaz. Ama geçiş oyununa ihtiyaç olan zorlu deplasmanlarda, büyük maçlarda Nene, sahne alabilir.

"ASLA ZİRVE OYUNCU DEĞİLLER"

AHMET ÇAKAR: Nene kötü bir futbolcu değil. Kimse de ona kötü futbolcu demiyor. Sadece maliyetler tartışılıyor. 20 milyon Euro'ya Nene, yine 20 milyon Euro'ya Cherif alındı. Fiyat performans dengesine baktığımızda başarılı değil. F.Bahçe'de ne Nene ne de Cherif asla zirve oyuncuları değiller.

TİMURLENK: F.Bahçe'de kazanılamayan her maçın ardından maliyeti gerçekten de yüksek olan futbolcuları eleştirmek, işin en kolayı. Nene için de Kerem için de Cherif için de Duran için de çok önemli paralar ödedi F.Bahçe.

"GENEL SIKINTI TEDESCO"

Guendouzi ve Kante'yi bir arada oynatmak büyük maliyet. Nene, o gün Asensio'nun asistlerine yaptığı son vuruşlarla sivrildi. F.Bahçe'nin genel sıkıntısı, elindeki kadroyla sürekli bir Ar-Ge müdürü gibi oynayan ve puan kaybettiğinde de hem mental hem de fiziksel olarak çöküş yaşayan Tedesco'dur.

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, golleri, asistleri ve kaptanlığıyla takımı taşıyor. Şu anda Türkiye'nin en formda orta saha oyuncusu diyebilir miyiz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Orkun genç yaşında önce kaptanlık bandını koluna taktı, sonra da Beşiktaş'ı omuzlarında taşımaya başladı. Son 6 maçın 5'ini kazandılar. Bu serinin baş sanatkârı Orkun. Gol attıkça kendine güveni geldi, tribünleri de arkasına alıp arkadaşlarını da peşine taktı.

"DÜNYA KUPASI'NA TAŞIMASINI BEKLİYORUZ"

Ama Beşiktaş takım olarak bu performansın çok gerisinde. Orkun, Sergen hocaya zaman kazandırıyor, eksiklerin üstünü örtme fırsatı veriyor. Hepimiz Orkun Kökçü-Hakan Çalhanoğlu ikilisinin bizi Dünya Kupası'na taşımasını bekliyoruz.

"PARAYI KURUŞUNA KADAR HAK EDİYOR"

FATİH DOĞAN: Şu anda Orkun, Türk futbolunun en formda orta saha oyuncusu. Orkun liderliğiyle, yürekli oyunuyla, muhteşem asist ve golleriyle koluna taktığı kaptanlık bandını, giydiği 10 numarayı ve aldığı parayı kuruşuna kadar hak ediyor. Bu performansıyla hem Sergen Yalçın'ın hem de Montella'nın yüzünü güldürüyor.

"LİGİN EN İYİ ORTA SAHASI"

AHMET ÇAKAR: Kesinlikle ligin en iyi orta sahası diyebiliriz. Orkun sonradan açıldı. Zaten iyi futbolcu ve iyi insan olduğu açık. Belki de Beşiktaş'ı sırtlayan yegane adam. Ve Orkun'a, Türk Mili Takımı'nın, play-off maçlarında çok fazla ihtiyacı var.

BÜLENT TİMURLENK: Orkun saçının telinden ayağının tırnağına kadar topçudur. Doğrusunu söyleyeyim, Benfica'daki sezonun ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde hedefleri büyük olan bir kulübe gitmesini bekliyordum. Çünkü bugünün futbolunda tekniği, şut performansını, frikikçi olmayı orta sahada ikili mücadele ile birleştiren klişe tabirle oyunun iki tarafını da bu seviyede oynayabilen çok az futbolcu var.

"ÖDENEN BONSERVİS KADAR ÖNEMLİ"

Futbol bir takım oyunu, Beşiktaş önemli bir değişim geçirirken yeteneği ve kariyeri ne olursa olsun böyle bir camianın kaptanlık pazubendinin de kendisine teslim edilmiş olması, en az kendisine ödenen 30 milyon Euro bonservis kadar önemli. Orkun'un da sahada öfke kontrolü nü doğru yaptığı sürece bu sorumluluğun farkında olduğu futboluna yanıyor.