Çağrı Balta’nın avukatı Galatasaray sürecini anlattı! Fenerbahçe’nin teklifini açıkladı
Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta'nın avukatından açıklama geldi. Balta ailesinin avukatı Mustafa Kandönmez, Fenerbahçe'nin transfer teklifini ve Galatasaray'ın süreçteki kararlarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 23:47