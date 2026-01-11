Trend Galeri Trend Spor Can Armando Güner krizi! Galatasaray için İstanbul’a gelmişti

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Can Armando Güner, İstanbul'a gelmişti. Genç oyuncuyla ilgili Alman basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:11
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Can Armando Güner hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kısa süre önce İstanbul'a geldi.

18 yaşındaki hücum oyuncusunun, Galatasaray için İstanbul'a gelmesi Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Can Armando Güner ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"GİTMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Rouven Schröder, Can Armando Güner'in İstanbul'a gelmesi ile ilgili şu sözleri dile getirdi: "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor."

Can Armando Güner'in süper yetenek olmadığını dile getiren Rouven Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri" dedi.

HASTALIK İZNİ ALDI İDDİASI

Alman basını, Can Armando Güner'in hastalık izni alarak Borussia Mönchengladbach'ta antrenmanlara katılmadığını iddia etti.

Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesinin Alman ekibinin yönetiminde rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 müsabakada forma şansı buldu. 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol ile 3 asist üretti. Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.