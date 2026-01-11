Can Armando Güner krizi! Galatasaray için İstanbul’a gelmişti

"GİTMESİ BİZİ ŞAŞIRTTI"

Rouven Schröder, Can Armando Güner'in İstanbul'a gelmesi ile ilgili şu sözleri dile getirdi: "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor."