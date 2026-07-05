Trend Galeri Trend Spor Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un transferinde girişimlerini hızlandırdı. Milli futbolcunun kabul ettiği sözleşmenin detayları belli oldu.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 04.07.2026 22:54 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 05:48
Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfere dair ipuçları verdi.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

TFF'nin 10+4 olan yabancı kuralında değişikliğe gitmemesinin planlarını etkilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Ayrıca Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Eksiklerimizi biliyoruz ama bu yıl geçen yıllara nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli, bazen çok büyük beklentiye girmemek gerekiyor ama kadromuzu en güçlü şekilde düzeltmeye çalışacağız" dedi.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

CAN UZUN'U İŞARET ETTİ

52 yaşındaki teknik adamın, "Genç ve Türk oyuncular" olarak yol gösterdiği transferde işaret ettiği ismin Can Uzun olduğu belirtildi.

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Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir peşinde olduğu 20 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Aslan, 50 milyon Euro'dan kapıyı açan Eintracht Frankfurt'a bonuslarla beraber 30 milyon Euro'luk öneri yapmıştı.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

CAN UZUN TEKLİFİ KABUL ETTİ

Sarı-kırmızılılarda forma giymeyi çok isteyen genç futbolcunun 4+1 yıllık teklifi kabul ettiği ifade edildi.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Milli futbolcunun Cimbom'a imza atması durumunda 2.5 milyon Euro civarında garanti ücret alacağı aktarıldı.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025-2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, 28 resmi maçta 10 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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