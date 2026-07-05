Can Uzun, Galatasaray’ın teklifini kabul etti! İşte sözleşme şartları

TFF'nin 10+4 olan yabancı kuralında değişikliğe gitmemesinin planlarını etkilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Ayrıca Dünya Kupası'nda oynayan birçok oyuncu var. Eksiklerimizi biliyoruz ama bu yıl geçen yıllara nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Her transfer önemli, bazen çok büyük beklentiye girmemek gerekiyor ama kadromuzu en güçlü şekilde düzeltmeye çalışacağız" dedi.