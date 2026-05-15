Trend Galeri Trend Spor Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan zirve yapıyor. Böylece Çaykur Rizespor – Beşiktaş maçında galibiyet yarışı için yapılacak mücadele ön plana çıktı. Taraftarlar "Rizespor – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. İşte maç ve yayın bilgilerine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 15.05.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 12:59
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

Futbolseverler için 15 Mayıs 2026 Cuma maç programında yer alan Çaykur RizesporBeşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş ve Rizespor sahaya çıkacak. Hanesine galibiyet eklemek isteyen sarı-beyaz ve yeşil-mavi takımın mücadelesi için taraftarlar heyecanlı bekleyiş içinde.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'in final haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'deki bu kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar yayıncı kuruluşu merak ediyor. Beşiktaş - Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!


OH VE UDUOKHAI YOK

Trabzonspor karşılaşmasının ardından adale gruplarında ağrı şikayetiyle tedavi edilen futbolcu Hyeon-gyu Oh, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu için Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin alan Felix Uduokhai de kamp kadrosunda yer almadı.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak yönetecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #ÇAYKUR RİZESPOR