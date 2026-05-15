Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de Sezon Finali!

OH VE UDUOKHAI YOK

Trabzonspor karşılaşmasının ardından adale gruplarında ağrı şikayetiyle tedavi edilen futbolcu Hyeon-gyu Oh, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu için Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Ayrıca eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekipten izin alan Felix Uduokhai de kamp kadrosunda yer almadı.