Cristiano Ronaldo: “Ben Suudi Arabistan'a aidim”

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Portekizli yıldız, Arabistan'da mutlu olduğunu ve kendisini oraya ait hissettiğini belirtti. Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, 'Ben Suudi Arabistan'a aidim. Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı kucakladı.' dedi. Arabistan'da kalmak istediğini söyleyen Portekizli süperstar, 'Çok mutluyum ve burada kalmak istiyorum.' diye konuştu. 41 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 2023 yılında Al-Nassr'a transfer olan Portekizli, Arabistan ekibinde şu ana kadar 129 maça çıktı. 114 gol kaydeden Ronaldo, 22 de asist yaptı.