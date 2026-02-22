Trend Galeri Trend Spor Cristiano Ronaldo: “Ben Suudi Arabistan'a aidim”

Cristiano Ronaldo: “Ben Suudi Arabistan'a aidim”

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, kendisini Suudi Arabistan'a ait hissettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 10:54
Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aidim

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Portekizli yıldız, Arabistan'da mutlu olduğunu ve kendisini oraya ait hissettiğini belirtti.

Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aidim

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Ben Suudi Arabistan'a aidim. Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı kucakladı." dedi.

Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aidim

Arabistan'da kalmak istediğini söyleyen Portekizli süperstar, "Çok mutluyum ve burada kalmak istiyorum." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aidim

41 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aidim

2023 yılında Al-Nassr'a transfer olan Portekizli, Arabistan ekibinde şu ana kadar 129 maça çıktı. 114 gol kaydeden Ronaldo, 22 de asist yaptı.