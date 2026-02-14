Cristiano Ronaldo için emeklilik açıklaması

Kararını kendisinin vereceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bence bu daha çok, ne zaman doğru zaman olduğunu hissettiği ile ilgili bir soru. Bence kendisi kendine karşı çok eleştirel bir futbolcu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman emekli olacağına kendisi karar verecek." dedi.