Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo için emeklilik açıklaması yaptı. Roberto Martinez, Portekizli yıldızla ilgili yaptığı açıklamada, 'Elimizde istatistikler var. Onu fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncu olarak analiz ederseniz, durumun böyle olmadığını görürsünüz. Fiziksel özellikleri, oynamaya devam edebileceğini gösteriyor.' ifadelerini kullandı. Kararını kendisinin vereceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, 'Bence bu daha çok, ne zaman doğru zaman olduğunu hissettiği ile ilgili bir soru. Bence kendisi kendine karşı çok eleştirel bir futbolcu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman emekli olacağına kendisi karar verecek.' dedi. Martinez, Ronaldo için ayrıca şu ifadeleri kullandı: 'Milli takımda son 30 maçında 25 gol atan bir futbolcu. Geçmişte yaptıklarından dolayı değil, şu anda yaptıklarından dolayı oynuyor.' BU SEZON PERFORMANSI Al Nassr formasını bu sezon 22 kez terleten 41 yaşındaki oyuncu, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.