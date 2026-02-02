Cristiano Ronaldo krizi, Fenerbahçe’yi etkiledi! Transfer için büyük engel

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Al Hilal ile anlaşması sonrası Cristiano Ronaldo devreye girdi. Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun tutumu nedeniyle kriz çıkardığı belirtildi. A Bola'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu Al Nassr'ı geri planda bıraktığını düşündüğü kaydedildi. F.BAHÇE'Yİ ETKİLEDİ Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bu durum sonrası tüm transferlerin askıya alındığı vurgulandı. Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri transferinin bu krize takıldığı belirtildi. Öte yandan N'Golo Kante'nin de Fenerbahçe'ye transferine henüz onay çıkmadığı kaydedildi. Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kaldı. İMZALAR BEKLENİYOR Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferine Cristiano Ronaldo'nun müdahale etmesi sonrası Suudi Arabistan Pro Ligi diğer transferlere de henüz onay vermedi. Fenerbahçe ve Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri ile N'Golo Kante transferlerinde Suudi Arabistan Pro Ligi'nden onay beklediği belirtildi.