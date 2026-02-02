Trend Galeri Trend Spor Cristiano Ronaldo krizi, Fenerbahçe’yi etkiledi! Transfer için büyük engel

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun yarattığı kriz birçok transferi etkiledi. Etkilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer aldı.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 17:41
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde son dönemde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Al Hilal ile anlaşması sonrası Cristiano Ronaldo devreye girdi.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun tutumu nedeniyle kriz çıkardığı belirtildi.

A Bola'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu Al Nassr'ı geri planda bıraktığını düşündüğü kaydedildi.

F.BAHÇE'Yİ ETKİLEDİ

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bu durum sonrası tüm transferlerin askıya alındığı vurgulandı.

Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri transferinin bu krize takıldığı belirtildi.

Öte yandan N'Golo Kante'nin de Fenerbahçe'ye transferine henüz onay çıkmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kaldı.

İMZALAR BEKLENİYOR

Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferine Cristiano Ronaldo'nun müdahale etmesi sonrası Suudi Arabistan Pro Ligi diğer transferlere de henüz onay vermedi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri ile N'Golo Kante transferlerinde Suudi Arabistan Pro Ligi'nden onay beklediği belirtildi.