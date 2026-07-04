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Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşu anında 'Bismillah' diyerek ağları sarstı. Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 03.07.2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:59
Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz'in Hırvatistan'ı 2-1 yendiği maçta yeni rekorlara imza attı.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Kariyerini 3 yıldır Suudi Arabistan'dın Al Nassr Kulübü'nde sürdüren yıldız futbolcu, Portekiz'in kazandığı penaltıyı kullanırken "Bismillah" çekti ve ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

REKORLARI KIRDI

Ronaldo bu maçla birlikte Dünya Kupası grup aşaması sonrası eleme turlarında forma giyen (41 yıl 147 gün) ve gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını aldı.

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Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Ayrıca bu aşamadaki ilk golünü kaydetti. Milli takım kariyerindeki gol sayısını 146'ya çıkarıp ilk sıradaki yerini pekiştiren CR7, Portekiz'in Dünya Kupası'nda bulduğu gollerin yüzde 16'sına tek başına imza attı.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

UNITED DÖNEMİNİ BİLE GEÇTİ

Bunun yanı sıra ülkesi adına Manchester United'da attığından (146'ya 145) daha fazla gol üretti.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

1000 GOLE RAMAK KALDI

Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi ve çok sayıda başarı yaşadı.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Ancak 1000 gole ulaşması onu futbolcular arasında eşsiz bir yere yerleştirecek.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

1326. maçına Hırvatistan karşısında çıkan ve ağları 976. kez havalandıran Portekizli süper starın, büyük hedefine 24 gol kaldı.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

Şu ana kadar maç başına 0.74 ortalamayla devam ediyor.

Cristiano Ronaldo’dan besmeleyle gelen rekor! Tarihe geçti

6'ncı kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Ronaldo, 26 maçta ağları 11 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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