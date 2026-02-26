Damien Comolli’den Galatasaray itirafı: "Yıllarca canımızı acıtacak"

"SEVDİĞİMİZ HER ŞEY VARDI"

Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret.