Damien Comolli’den Galatasaray itirafı: "Yıllarca canımızı acıtacak"

Juventus CEO'su Damien Comolli, Galatasaray ile oynadıkları rövanş maçı için açıklama yaptı. Comolli, "Maçın şokunu hala atlatamadım." dedi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 22:04
Galatasaray, 5-2'nin rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Juventus CEO'su Damien Comolli, rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Comolli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek. Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu.

"10 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YÖNETMİŞTİ"

O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik.

"SEVDİĞİMİZ HER ŞEY VARDI"

Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret.

"YILLARCA ACITACAK OLSA DA…"

Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur."