Trend Galeri Trend Spor Dolmabahçe'de dev derbi: Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak! İşte tüm detaylar...

Dolmabahçe'de dev derbi: Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak! İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 25.haftası dev bir derbiye tanıklık edecek. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, yükselen form grafiğini sürdürmek isterken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan birini kazanmayı hedefliyor. İşte derbiye dair tüm detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 09:48
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Dolmabahçe'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

EMİRHAN VE TOURE YOK

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ LİGDE SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI G.SARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı.

Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN VE OH

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti.

Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu. Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.