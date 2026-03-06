Trend
Dolmabahçe'de dev derbi: Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak! İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 25.haftası dev bir derbiye tanıklık edecek. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, yükselen form grafiğini sürdürmek isterken, sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan birini kazanmayı hedefliyor. İşte derbiye dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 09:48