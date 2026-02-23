Domenico Tedesco: “Sıkıntılar var”

İkinci yarı 3-5-2 formasyonuna döndüklerini ve futbolcuların bunu iyi karşıladığını aktaran Tedesco, "İki sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit stoper oynadı. Matteo 6 gibi hareket etti sahada bu beni biraz endişelendirdi çünkü rakibe boşluk verebilirdik. İkinci yarı sistemi değiştik hiç bir zaman çalışmamıştık 3'lü üzerinde ama oyuncuların bunu sahada iyi şekilde uyguladığını gördük. 3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Problemin santrfordan kaynaklanmadığını aktaran Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı: "Elimizde çok fazla çözüm var, bu konuda problemimiz yok. Neredeyse her maçta gol atıyoruz. Normal koşullarda 1 gol maçı kazanmak için yetmeli. Dolayısıyla konu forvet değil. Kazanamayınca eleştiri olur ve bununla başa çıkmanız gerekir. Geriye değil ileriye bakmanız gerekir. Çok fazla maç oynadık. Geldiğimden beri 34 maç oynadık. Çok fazla gerginlik, stres ve seyahat oldu. Bugün zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve 3 hafta oynamayacak. Avrupa'da Tarık ile oynayacağız. Talisca ve Jayden da sakatlık yaşadı. Futbol bu, bu tarz şeyler oluyor futbolda. Ben durumdan kaçmam, bizim yapmamız gereken şey birlik olmak ve çözüm üretmek. Çok fazla şans bulamayanlar şans bulacak bu dönemde. Önemli olan mentalitemizin düşmemesi milli araya kadar. Ondan sonra iyi mentalde kalmak çok önemli. İşimiz bunu sağlamak olacak."