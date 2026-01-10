Domenico Tedesco’dan Leroy Sane itirafı! Sakatlıklarda son durumu açıkladı

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

Takımının performansıyla ilgili tecrübeli teknik direktör, "Adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken" şeklinde konuştu.