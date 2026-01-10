Domenico Tedesco’dan Leroy Sane itirafı! Sakatlıklarda son durumu açıkladı

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco müsabakanın ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Derbi sonrası hislerini paylaşan Domenico Tedesco, 'Tabii ki çok mutluyum. Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz' dedi. '8 AYDIR BİZİMLE GİBİYDİ' Matteo Guendouzi'nin performansına dikkat çeken Domenico Tedesco, 'Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz. Oyuna çok büyük bir karakter koydu. Sanki 8 aydır burada bizimle gibiydi' şeklinde konuştu. Seremonide arka planda durmasına dair Domenico Tedesco, 'Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur' ifadelerini kullandı. 'ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ' Takımının performansıyla ilgili tecrübeli teknik direktör, 'Adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken' şeklinde konuştu. Leroy Sane'yle daha önce rakip olmasına dair Domenico Tedesco, 'Leroy Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum' açıklamasını yaptı. 'BAŞKA SOL BEKİMİZ YOK' Yaşanan sakatlıklarla ilgili Domenico Tedesco, 'Sakat oyuncuların durumuna bakacağız. Levent bugün sekiyordu. Durumuna bakacağız çünkü başka sol bekimiz yok. Gördüğünüz gibi teknik direktörler bir sonraki antrenmanı ve maçı düşünür' dedi. Fred'in aldığı cezaya tepki gösteren Domenico Tedesco, 'Fred üç maç ceza alacak ne yaptı, bilemiyorum' yorumunda bulundu. Domenico Tedesco takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili, 'Oyuncu gitmek için bir çözüm bulamıyorsa, antrenmanlarını yapar, alabildiği kadar süre alır ve bizler de yanında oluruz' açıklamasını yaptı.