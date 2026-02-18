Domenico Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! "Fenerbahçe'de rahat hissediyorum ama..."

"HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLADILAR"

Rakibin her sistemine karşı hazır olduklarını aktaran Tedesco, "Nottingham'ın avantajı; yeni bir hocaları var. Her şeye sıfırdan başladılar. Geçtiğimiz zamanda oynama şansı bulamayan oyuncular, oynayabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Sınırların ötesini zorlarlar. Bu her zaman beklediğimiz bir şey. Bizim takımımız da çok motive. Bunun çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sistem değişebilir çünkü daha önceki hoca 4'lü defans ile oynuyordu. Vitor Pereira o da bazen 4'lü oynuyor ama çoğunlukla 3'lü defansla oynuyor. Biz her ikisi için de hazırız. Biz her şekilde adapte olacağız" sözlerini sarf etti.