Domenico Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması! "Fenerbahçe'de rahat hissediyorum ama..."
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tedesco, yeni sözleşme konusuna da değindi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 14:31