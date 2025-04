Trend Galeri Trend Spor Dries Mertens açıkladı! Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek...

Dries Mertens açıkladı! Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek...

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Obi One Podcast YouTube kanalında Obi Mikel'in sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Galatasaray'a transferinden Türkiye'de yaşadıklarına kadar birçok konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Belçikalı on numara, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinde bilinmeyen gerçeği de açıkladı. İşte tüm sözleri…