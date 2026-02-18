Trend Galeri Trend Spor Dünya basını, Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferini konuşuyor! "Cimbom ezdi geçti"

Dünya basını, Galatasaray'ın tarihi Juventus zaferini konuşuyor! "Cimbom ezdi geçti"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Cimbom'un tarihi zaferi, dünya basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 09:17
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez, Sacha Boey kaydetti.

Cimbom, gelecek hafta İtalya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde çok büyük bir avantaj elde etti.

GALATASARAY DÜNYA BASININDA

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki tarihi zaferi, dünya basınında da oldukça geniş yer alırken, İtalyan medyasındaki ifadeler dikkatleri çekti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Juventus'tan tarihi rezalet! Juve, İstanbul'da tarihinin en ağır ikinci Avrupa mağlubiyetini yaşadı, İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı.

SKY SPORT: Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kabus gibi bir maç oldu: Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek.

CORRIERE DELLO SPORT: Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Rövanş maçı zorlu geçecek gibi görünüyor.

TUTTOSPORT: İstanbul'da felaket. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi: İstanbul'da, play-off ilk maçında Galatasaray, 5-2'lik galibiyet elde etti.

SPORTMEDIASET: Galatasaray Juventus'u rezil etti. Şimdi Torino'da bu sonucu tersine çevirip son 16 turuna yükselmek için büyük bir başarı gerekecek.

TUTTO MERCATO: İstanbul, Juventus için zorlu bir şehir olmaya devam ediyor. Kar fırtınası ve "bu futbol değil" sloganından on üç yıl sonra Juventus İstanbul'da hayaletiyle karşılaştı. Şimdi artık bir mucize gerekiyor.

TNT SPORTS: Galatasaray, on kişi kalan Juventus'u beş yıldızlı bir performansla adeta perişan etti.

BILD: 5-2! Galatasaray, Juventus'u parçaladı.

THE GUARDIAN: Galatasaray, Juventus'u bozguna uğrattı. Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan Juventus'u ezici bir şekilde mağlup etti,

AS: Juventus tam bir felaket. İstanbul'daki Rams Park'ın ateşi, kelimenin tam anlamıyla Juventus'u yakıp kavurdu. Juventus, Türk kulübünün stadyumunun büyülü atmosferinde 5-2'lik skorla ezildi.

EL PAIS: Sara'nın Galatasaray'ı Juventus'u darmadağın etti. Muhteşem Brezilyalı'nın önderliğindeki Türk takımı, İstanbul'dan gelen konuk ekibe hiç taviz vermedi.

LEQUIPE: Maç boyunca enerjik bir performans sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda Juventus karşısında oyunu tersine çevirdi ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

UOL Brezilya: Galatasaray, Juventus'u farklı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çok yaklaştı.

BOLAVIP: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Juventus'a 5-2'lik skorla hezimeti yaşattı.

FOOTAFRICA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik skorla Juventus'u paramparça etti.

JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turunun play-off'unun rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.