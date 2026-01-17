Trend Galeri Trend Spor Dünya devinden Arda Güler ısrarı! Real Madrid'de ayrılacak mı?

İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso ile yolların ayırlmasının ardından vedalar artabilir. İngiliz devinin, milli yıldız Arda Güler için ısrarcı olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde, İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrılmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından mill yıldız Arda Güler adına da transfer iddiaları artmaya başardı.

Arda, her ne kadar bu sezon daha fazla ilk 11'de başlasa da, son haftalarda kulübeye hapsolmuştu.

İNGİLİZ KANCASI

Daha önce Manchester City ile anılan Arda Güler'e bu kez Arsenal'in talip olduğu öne sürüldü.

ESPN'DE geçen habere göre, Kuzey Londra ekibi, Martin Odegaard'ın yerine bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

TRANSFERİNDE ISRARCI

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Arsenal'in milli yıldız için fazlasıyla istekli olduğu vurgulandı.

Özellikle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın 21 yaşındaki futbolcunun transferini çok istediği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Arsenal'in Real Madrid'in kapısını çalabileceği de gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç orta saha oyuncusu, bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp 9 kez asist kaydetti.

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 90 milyon Euro olan Arda Güler'in kulübüyle kontratı 2029 yılında bitecek.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı ile de 26 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.