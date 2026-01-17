Dünya devinden Arda Güler ısrarı! Real Madrid’de ayrılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde, İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından mill yıldız Arda Güler adına da transfer iddiaları artmaya başardı. Arda, her ne kadar bu sezon daha fazla ilk 11'de başlasa da, son haftalarda kulübeye hapsolmuştu. İNGİLİZ KANCASI Daha önce Manchester City ile anılan Arda Güler'e bu kez Arsenal'in talip olduğu öne sürüldü. ESPN'DE geçen habere göre, Kuzey Londra ekibi, Martin Odegaard'ın yerine bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. TRANSFERİNDE ISRARCI Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Arsenal'in milli yıldız için fazlasıyla istekli olduğu vurgulandı. Özellikle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın 21 yaşındaki futbolcunun transferini çok istediği ifade edildi. Önümüzdeki günlerde Arsenal'in Real Madrid'in kapısını çalabileceği de gelen haberler arasında. BU SEZONKİ PERFORMANSI Genç orta saha oyuncusu, bu sezon 29 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp 9 kez asist kaydetti. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 90 milyon Euro olan Arda Güler'in kulübüyle kontratı 2029 yılında bitecek. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı ile de 26 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.